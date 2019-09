“Já fomos abordados por um americano que queria levar [a papelaria] para Nova Iorque (EUA) e ingleses que querem abrir em Londres”, desvenda Joana Araújo Jorge, tetraneta do fundador da histórica papelaria portuense Araújo & Sobrinho, referindo que abrir um ‘franchising’ em Lisboa significaria “faturar o triplo”, porque “há mais turismo”.

No “mercado da nostalgia de um tempo em que havia mais tempo”, e em que há pessoas que “têm saudades de escrever, ler e pensar”, Joana Araújo Jorge considera que o conceito da Araújo & Sobrinho “funcionaria perfeitamente em Inglaterra “, assim como no Japão, pelo “toque europeu” da loja, no Brasil ou em Nova Iorque (EUA).

Fundada em 1829, no número 55 do Largo de São Domingos, em plena Baixa da Porto e junto à Ribeira, a secular Papelaria Araújo & Sobrinho, considerada uma das mais antigas do mundo nas mãos da mesma família e no mesmo local, foi comprada pouco tempo depois da Independência do Brasil (1822) por Manuel Francisco de Araújo a uns familiares da sua esposa, que exploravam o estabelecimento comercial “Armazém de papel ao murinho de São Domingos”.

Volvidos 190 anos, Miguel Araújo, 52 anos, da quinta geração da família fundadora da papelaria, em colaboração com a prima Joana Araújo Jorge, da sexta geração, estão a relançar a marca Araújo & Sobrinho, com um pequeno museu na loja, o Hotel A. S. 1829 e um restaurante localizado no Largo de São Domingos.

Criada antes de haver eletricidade e telefone no Porto, a Araújo & Sobrinho assinala este ano o 190.º aniversário com um painel que conta a história da papelaria através dos eventos mais marcantes desde o ano de 1800.

No painel pode ver-se que a loja atravessou as guerras liberais em 1832, ou como assistiu à distância à Guerra Civil americana (1861-1865), ao assassinato de Abraham Lincoln (1865) e às duas Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945).

Com o volume de negócios a crescer 10% a 15% ao ano, desde 2017, e com a ambição de continuar a expandir o negócio, a histórica papelaria teima em adaptar-se aos tempos modernos e em ultrapassar as crises económicas e tecnológicas dos anos 90, elegendo os valores da “cooperação” em detrimento da “competição” com os rivais do setor, destacou Joana Araújo Jorge, tetraneta do fundador.

“Se nós não tivermos uma coisa, eu digo o nome da loja onde a podem ir buscar. Não tenho problema com isso. Somos muito mais de cooperar e fazer parte, do que de competição e guerrinhas”, relata.