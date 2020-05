Hoje é o dia da Europa, por isso a primeira de sugestão de hoje visa celebrar esta data especial.

O Parlamento Europeu organizou o projeto cultural Rewind, que visa "transmitir uma mensagem de coesão, cooperação e resiliência face ao período difícil que o mundo atravessa”. Assim, "Rewind" disponibiliza uma série de eventos online, que vão da música às letras, sem esquecer as artes visuais.

Embora o primeiro painel de eventos só comece às 14h00, há logo um desafio pela manhã, que consiste em colocar uma bandeira da União da Europeia na janela.

O evento irá decorrer no Youtube, Facebook e Instagram do Parlamento Europeu. Para consultar o programa completo, clique aqui.

Conversas

"Wine Hour at home: Vinho e gastronomia na dose certa com Ljubomir Stanisic e Dirk Niepoort"

A que horas: 17h00

Onde: No instagram do Ljubomir Stanisic ou no do Wine Hour At Home

Nota: Fim de tarde e um copo de vinho na mão. Este é o programa. Consigo estarão Ljubomir Stanisic e Dirk Niepoort, que, numa conversa descontraída, irão falar sobre a importância do vinho na gastronomia. Já escolheu qual a garrafa que o irá acompanhar neste programa? Para mais informações, só precisa de clicar aqui.

______

"Conversas com História"

A que horas: 16h00

Onde: RTP Palco, que se pode aceder aqui.

Nota: Esta é uma iniciativa que traz "Conversas com História" para o mundo digital, através de uma parceria entre o CCB e a RTP. O mote é simples: começar com uma pergunta sobre a atualidade e recorrer aos eventos passados para se compreender o presente. O convidado de hoje é o historiador brasileiro Valério Arcary. Não se esqueça, a conversa começa às 16h00.

Workshops

"Workshop de Salsa e Cha Cha Cha"

A que horas: 11h00 às 12h30

Onde: Será através da plataforma Zoom, mas as indicações serão dadas mediante inscrição, que podem ser feitas através do envio de um email para o endereço estudio8escola@gmail.com ou para outros contactos, que podem ser consultados aqui .

Nota: Não se preocupe, neste workshop ninguém precisa de saber dançar — é para iniciantes. Só precisa de ter vontade de aprender e gosto pela dança. A aula tem o custo de seis euros e há um número mínimo de participantes. Para saber mais informações, clique aqui.

Concerto

"Concerto 'Viva quem canta' por Nuno Barroso"

A que horas: 21h30

Onde: Facebook da Câmara Municipal de Mafra

Nota: O concerto é promovido pela Câmara Municipal de Mafra e será transmitido em direto a partir da Casa da Música Francisco Alves Gato. Quem irá animar a noite de hoje será Nuno Barroso.

Teatro

'Visualização da peça “(I)migrantes”'

A que horas: 16h00

Onde: No Facebook e YouTube do Teatro do Noroeste

Nota: A visualização desta peça faz parte da rubrica “Sofá de Cena”, uma iniciativa do Teatro do Noroeste. “(I)migrantes” foi encenado por Graeme Pulleyn e aborda relatos reais de refugiados.