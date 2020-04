"Dá-me o teu amor / E eu dou-te o meu"

A canção, com letra original de Virgul e Boss Ac, editada em 2017 no álbum "Saber Aceitar", ganhou agora uma nova vida, num registo acústico.

Para o músico, "hoje, mais que nunca, esta canção faz sentido". Foi por isso que decidiu fazer a nova versão, "com pessoas que são importantes para mim e que acreditam e defendem os mesmos valores".

"A música é uma das formas mais puras de união e, para mim, sempre foi muito mais do que entretenimento. Sempre tive a preocupação de passar na minha música uma mensagem de acordo com aquilo em que acredito e defendo, como parte da minha forma de estar", explica o músico num texto partilhado com o SAPO24.

"É na música que estamos unidos, é com ela que juntos podemos lutar, é através dela que passamos a palavra que pode mudar e melhorar a nossa sociedade e o mundo em que vivemos", acrescenta.

Veja aqui o vídeo de "All We Need Is Love"