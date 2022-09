O quarto episódio de “House of the Dragon” foi um clássico de “Game of Thrones”. Não foi preciso grande carnificina e grandes batalhas para o episódio passar a correr sem darmos por isso. Se só chegaste agora à nossa série especial, que conta com o apoio da HBO Max, avisamos desde já que vai haver spoilers, mas prometemos não estragar toda a magia do novo episódio!

Bastou colocar as principais personagens com diálogos incríveis num ou outro momento e todos os fãs foram rapidamente comentar o episódio desta semana nas redes sociais. Daemon Targaryen está de volta a Kings’s Landing, depois de ter passado os últimos anos a combater nos Degraus o Alimentador de Dragões, com o exército da Casa Velaryon. Rhaenyra continua sem encontrar alguém para casar. O Rei bem tenta que a filha herdeira reforce a sua pretensão ao trono através de um casamento com uma Casa forte, mas até agora nenhum dos homens que se apresentaram pareceram suficientes. Alicent Highpower, agora mãe de dois filhos, sente-se mais sozinha do que nunca e tenta uma aproximação a Rhaenyra, que continua a ser a única pessoa que não passou a encará-la de forma diferente. Em simultâneo, o casamento com Viserys passa por uma fase mais complicada em que ela se sente mais usada. O Rei Viserys sofre com diferentes lutas políticas: a entropia causada pelo regresso de Daemon; o descontentamento com a nomeação de uma mulher como herdeira ao trono (e que ainda não casou) e o crescente número de pessoas a achar que o filho Aegon deviaser o escolhido para liderar Westeros a seguir ao pai. No meio de tudo isto, a grande surpresa é mesmo um envolvimento amoroso inesperado, que talvez não fosse assim tanto. Ouve o recap do EP4 de “House of the Dragon” no Spotify , na Apple Podcasts ou no Google Podcasts .

Ouve os episódios anteriores , nas plataformas habituais (ou no nosso novo canal de YouTube ), se chegaste a “House of the Dragon” um pouco mais tarde.

