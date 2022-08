No último episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, o João Dinis e o Miguel Magalhães comentam (sem spoilers!) aquilo que se pode esperar de "House of the Dragon", que nos leva de volta ao mundo de "A Guerra dos Tronos".

Baseada no livro "Sangue e Fogo - A História dos Reis Targaryen" de George R.R. Martin, a adaptação acompanha a origem da família Targaryen, levando-nos a 300 anos antes dos acontecimentos da série que nos apresentou Daenerys, a "Mãe dos Dragões". A série centrar-se-á num episódio infame da história de Westeros conhecido como a Dança dos Dragões — uma guerra civil entre os irmãos Aegon II e Rhaenyra pelo trono (claro) após a morte do pai, Viserys I, e na qual o tio, Daemon Targaryen (Matt Smith de "Doctor Who" e "The Crown"), vai desempenhar um papel importante. O primeiro episódio (de 10, a sair semanalmente) fica disponível na próxima segunda-feira, dia 22. E podemos contar com intrigas, dramas familiares e lutas com dragões. PS: às terças-feiras vamos fazer um recap especial de cada episódio da série, em parceria com a HBO Max. Não percam!