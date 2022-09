O letreiro, que adorna a montanha de Mount Lee, em Los Angeles, na Califórnia, é visita obrigatória para os fãs da meca do cinema. Inicialmente dizia Hollywoodland e foi construído em 1923 como uma publicidade para um empreendimento imobiliário. Mas em 1949, com a indústria do cinema entrando na sua era de ouro, a Câmara de Comércio de Hollywood retirou as últimas quatro letras.

O letreiro foi reconstruído em 1978, e é pintado a cada década. A última vez foi em 2012.

Cada uma das letras tem cerca de 13 metros, que vão necessitar de 946 litros de tinta. Quem quiser poderá acompanhar uma transmissão do restauro via webcam 24 horas por dia, sete dias por semana.