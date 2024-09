Contado a partir da clássica história de Esopo sobre um rato campestre e um rato citadino, os ilustradores Joana Estrela e Nicolau estreiam-se na criação para teatro com um espetáculo que nos deixa um bichinho de interrogação sobre se será melhor viver no campo ou na cidade. Em 'Dois Ratos' esta fábula é recriada com desenhos, música e algumas minhocas.

Os 'Dois Ratos' ocupam também o Entrepiso do LU.CA com uma exposição interativa que convida o público a pensar se será, afinal, melhor viver no campo ou na cidade.

Este espetáculo conta com sessões para escolas e famílias a partir do dia 14 de setembro. E também com uma sessão descontraída no dia 22 de setembro às 11h30.

Joana Estrela nasceu em Penafiel, em 1990, e começou cedo a desenhar retratos de família, sobre os quais escrevia legendas divertidas. Estudou Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes do Porto, passou por Budapeste e Vilnius, viveu no Porto com dois gatos (um preto e um branco) e, em 2022, começou a estudar Banda Desenhada na LUCA, em Bruxelas. Venceu a primeira edição do Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado e dois prémios do Festival Amadora BD, em 2016 e 2019.

Já Nicolau basceu em Vila Nova de Cerveira, em 1986. Após ter estudado Design, passou uns anos a percorrer Portugal como músico com os doismileoito e, depois, com Nuno Prata. Entretanto, fez trabalho de ilustração para músicos, como Miguel Araújo e Carminho. Recentemente trabalhou com a Casa da Música, o Metro do Porto, as Bibliotecas de Lisboa, a editora Pato Lógico, entre outros. Organiza, com Joana Estrela, as noites de desenho coletivo e errático Drink&Draw do Porto, cidade onde pedala.

Os bilhetes custam 7 euros e podem ser adquiridos aqui. O espetáculo é aconselhado para um público alvo a partir dos 5 anos e conta com uma duração de 35 minutos.