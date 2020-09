Inês Lopes Gonçalves vai ser a nova apresentadora do "5 Para a Meia-Noite", foi hoje anunciado. A apresentadora, que já fazia parte da equipa do programa, vai ocupar o lugar de Filomena Cautela no talk show da RTP1.

No final de maio, Filomena Cautela anunciou que iria abandonar o formato que apresentava desde 2009 — com uma pausa pelo meio.

O "5 Para a Meia-Noite" tem regresso marcado no dia 15 de outubro.