Cuihua, uma influencer chinesa, morreu este sábado aos 21 anos, depois de se ter inscrito no Hornets, um campo de perda de peso. O objetivo seria perder 90 quilos de forma rápida. A sua morte foi confirmada pela família na versão chinesa do TikTok, Douyin, segundo noticiou o New York Post. "Agradecemos a todos o apoio e amor pela Cuihua. A nossa menina foi para o céu, e ainda estamos a processar tudo isto", disseram num comunicado naquela rede social. Embora ainda não haja uma causa para a morte da jovem influencer, sabe-se que terá ido ao hospital depois de se ter sentido mal após um treino, avançaram os pais.

A influencer tinha juntado-se a um campo de perda de peso, em Xi'an, na província de Shaanxi, o que lhe valeu um aumento de 9000 seguidores. Este campo tinha como modelo um regime de comida saudável, descanso e exercício físico.

Na página da influenciadora este percurso foi partilhado com os seus fãs e, por isso, há 100 vídeos que documentam todo o processo, com início em 2022. Desde cardio de alta intensidade, treinos de força até levantamento de peso, o plano de exercícios era completo e intenso com treinos de manhã e à tarde. Em alguns vídeos notava-se a sua dificuldade, e cansaço em manter o ritmo, mas segundo o Insider esta terça-feira todos os vídeos de treino da fit-influencer foram retirados do ar.

A alimentação também era controlada e, segundo o Shanghai Morning News, "muito pouca" e à base de leguminosas, couves, ovos e fruta.

Em seis meses Cuihua teria já perdido 36 quilos, sendo que desses, 25 foram nos dois primeiros meses. O objetivo seria chegar aos 90 quilos perdidos.

Esta morte tem tido uma grande repercurssão na China com muitos utilizadores da rede social a culpar o campo pelo sucedido. E a acusá-lo de irresponsabilidade por não ter bases científicas para o exigente plano. Contudo, no comunicado, a família de Cuihua não culpa o campo.

"Não aconteceu no Hornets, por favor não façam cyber bully a estes campos, acabou, não queremos ficar tristes".

Os campos de perda de peso são cada vez mais comuns na China e fazem parte da campanha nacional de combate à obesidade. Que aumentou drasticamente no país, sendo em 2020 um relatório deu conta de que mais de metade dos adultos daquele país oriental eram obesos.