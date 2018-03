A iniciativa #UMAIMAGEMSOLIDARIA realiza-se de 10 a 14 de maio na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, vai juntar fotojornalistas e fotógrafos amadores, e os donativos pela aquisição das fotografias vão reverter para a Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, “para que seja possível continuarem a apoiar as crianças e famílias que sofrem com esta doença”, disse à agência Lusa o fotojornalista António Cotrim, que coordena a iniciativa, com o fotojornalista Paulo Guerrinha e o fotógrafo Carlos Almeida.

“São estes heróis que nos dão também uma grande lição de vida. Perdem anos da sua infância nesta batalha, mas mantêm a esperança no olhar. Não é uma obrigação, é um dever ajudar e contribuir para que esta associação possa continuar a funcionar e a dar algum conforto às crianças e famílias que dela dependem”, disse Cotrim.

“Contamos uma vez mais com o apoio de todos, para tornar esta iniciativa uma realidade e alcançar o sucesso que as crianças merecem”, acrescentou, referindo que, este ano, a iniciativa convidou para sua embaixadora a criadora de moda Fátima Lopes.

Outra novidade, este ano, é a participação de fotojornalistas fora de Portugal, nomeadamente de Macau, além de “amantes da fotografia”.