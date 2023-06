Criada por Kyle Bradstreet (produtor-executivo de "Mr. Robot"), "Secret Invasion" centra-se no regresso de Nick Fury (Samuel L. Jackson) à Terra após umas longas férias a bordo da estação espacial SABER (um sistema de proteção do planeta). A razão? Um grupo de refugiados Skrulls metamorfos (extraterrestres que conseguem assumir uma forma física idêntica aos humanos) está desiludido com a falta de palavra de Fury e está a engendrar um plano para que as maiores potências da Terra comecem uma guerra nuclear para que o Planeta Azul deixe de ser dos humanos e passe a ser a casa dos Skrulls.

Contexto: como se deve ter percebido pelo intróito, os Skrulls estão mesmo chateados e até têm alguma razão. Porquê? Bom, para perceber isso é preciso recuar até aos eventos de "Capitão Marvel" (2019). No filme, passado nos anos 90, aprendemos duas coisas: 1) que uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas hostis atingiu a Terra; 2) os humanos tiveram de lidar com as consequências — os Skrulls. E de maneira a que continuasse tudo amigo e houvesse paz na Terra, os Skrulls e Nick Fury celebraram um acordo: Fury iria procurar um planeta definitivo para os forasteiros metamorfos, mas enquanto isso não acontecia e encontrava a sua nova casa, os Skrulls tinham estatuto de refugiados no nosso planeta.

O problema: estes alienígenas refugiados passaram os últimos 30 anos - a ação de "Secret Invasion" passa-se na atualidade - a viver escondidos entre a humanidade. E como se sabe, a juventude não prima pela paciência e acontece que a geração mais nova de Skrulls, que cresceu durante este exílio de décadas, está cansada e tem um novo plano em marcha: como Nick Fury não lhes encontrou um novo planeta, eles vão tratar de ficar com o planeta de Nick Fury.

As primeiras impressões: a nível de estética e de enredo assemelha-se ao que vimos em "O Falcão e o Soldado do Inverno". Os super-heróis ainda não apareceram — nem sabemos se o vão fazer — e o tom da série está mais adulto, mais sombrio, mais pausado do que é habitual para a Marvel. Não se esperem explosões e acrobacias com a turma do costume, mas antes um thriller de espionagem com traições e reviravoltas que se associam a um clássico do género.

O que mais cintila? Samuel L. Jackson e Olivia Colman (sim, a atriz de "The Crown" e de "A Lagosta"). O primeiro, apesar dos 64 anos na vida real, continua aí para as curvas e em forma. A segunda, porque é uma daquelas atrizes que dá gosto ver em tudo o que faz. No elenco temos ainda caras conhecidas como Ben Mendelsohn ("Bloodline"), Cobie Smulders (a Robin de "Foi Assim Que Aconteceu"), Martin Freeman ("O Hobbit"), Emilia Clarke (a Mãe dos Dragões de "A Guerra dos Tronos") e Don Cheadle (carreira longa, mas já fez outros filmes da Marvel).