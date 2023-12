Investigação liderada por equipa portuguesa, que propõe uma solução sustentável para medicamentos biológicos, vence concurso internacional. Solução vai contribuir para a diminuição da pegada ecológica da indústria farmacêutica.

Ative as notificações do SAPO 24.

Os investigadores portugueses concorreram com 23 outros projetos de 12 países diferentes e foram os selecionados para um financiamento de 65 mil euros que visa a otimização da solução, a ser publicado numa revista científica internacional de referência, e a consequente implementação industrial, no prazo de 12 meses.

O desafio lançado pela Boehringer Ingelheim acontece porque atualmente os biofarmacêuticos são compostos por moléculas sensíveis com tempo de vida limitado, usualmente administradas por via intravenosa. E como a sua preservação é baseada num processo de congelação/secagem, designado por liofilização, há um elevado consumo de energia e de produção de gases de efeito de estufa — que deixam pegada ecológica e que a farmacêutica quer reduzir.

Neste âmbito, a investigadora Ana Rita Duarte, do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa | NOVA FCT, com os alunos de doutoramento Liane de Meneses e Filipe Oliveira, propuseram a utilização das práticas sustentáveis de química verde para ultrapassar o desafio — projeto que viria a ser selecionado e consequentemente vencer o concurso.

A alemã Boehringer Ingelheim, a maior farmacêutica privada do mundo, desafiou investigadores dos quatro cantos do globo a apresentarem soluções de preservação e sustentabilidade para produtos biofarmacêuticos, também conhecidos como medicamentos biológicos.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt