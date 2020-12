O brasileiro Itamar Vieira Junior arrecadou o primeiro lugar do Prémio Oceanos 2020, com o romance "Torto Arado". Há dois anos, o escritor tinha sido galardoado com o Prémio LeYa e, já este ano, com o Prémio Jabuti de Literatura.

O segundo lugar do Prémio Oceanos 2020 foi para a portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida, com “A Visão das Plantas”. Com o broze ficou a brasileira Maria Valéria Rezende com “Cartas à Rainha Louca”.

O livro "Torto Arado" está editado em Portugal pela LeYa desde 2019 e conta a história de Bibiana e Belonísia, filhas de trabalhadores de uma fazenda no Sertão da Bahia.

Itamar nasceu em Salvador, Bahia, local onde vive. É geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos, em que estudou a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro.