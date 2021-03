O Alto Minho tem vindo a apostar num conjunto de propostas que posicionam o território como um destino de férias e de lazer diferente. O turismo náutico é uma dessas apostas e os dez municípios da região reuniram numa rede as várias possibilidades para quem os visita.

Além do surf, paddle, remo ou windsurf, há quatro novas atividades no roteiro das praias e rios: kayak ao luar, wakeboard e wakesurf, eco-rafting e canyoning “para todos”.

“O Alto Minho reconheceu o potencial náutico da região derivado da rica diversidade da natureza que junta a beleza das montanhas com a excelência das principais redes hidrográficas: o Oceano Atlântico, o Rio Minho e o Rio Lima”, lê-se na apresentação enviada aos meios de comunicação social.

Numa noite de lua cheia poderá aproveitar as paisagens dos rios para uma experiência noturna. A atividade é proposta pela Minho Aventura, que decidiu apostar numa forma diferente de atrair os amantes de desportos radicais.

A proposta surge de uma tentativa de combater a sazonalidade deste tipo de desportos, tornando disponível alternativas que possam ser realizadas durante todo o ano.

No canyoning, entre março e outubro, a época alta da atividade, o número de praticantes chega já aos 4 mil, mas a Tobogã quer alargar o público-alvo tradicional deste desporto. Focada na acessibilidade, a empresa dinamiza também uma atividade para portadores de deficiência.

“Queremos que o nosso território seja um território inclusivo, para todos”, refere o coordenador da Estação Náutica do Alto Minho Joel Pereira. “O canyoning é para todos”, sublinha o sócio gerente da empresa responsável pela atividade, Manuel Costa.

A prática de wakeboard e wakesurf é proposta pelo FeelViana Wake Park, em Viana do Castelo, junto à Praia do Cabedelo onde é também possível usufruir de aulas de iniciação ao windsurf ou praticar stand up paddle.

“Para quem está a começar, o rio é menos assustador do que o mar porque tem menos ondas”, diz a diretora de marketing e vendas do Hotel FeelViana Sofia Pereira. “Acreditamos no potencial que a região tem. Para nós fez sentido ter atividades que dessem destaque ao nosso rio”, acrescenta.

As atividades desenvolvidas pelo hotel vêm reforçar a oferta para os hóspedes, mas também estão disponíveis para quem não esteja alojado no Hotel FeelViana. Por exemplo, em 2019 foi lá realizado a primeira prova do campeonato nacional de Wakeboard, com cerca de 65 participantes.

A quarta atividade no roteiro da região é o eco-rafting. A Melgaço Radical é a primeira empresa turística no país a disponibilizar esta atividade, que alia a prática desportiva à educação para o ambiente. Ao longo de 20 quilometros de percurso no Rio Minho, os guias fornecem informação sobre a fauna, flora e a importância da preservação dos habitats na conservação de espécies e atividades humanas no rio.

“Às vezes dói-me dizer isto, mas ninguém cá vinha e agora veem”, confessa o presidente e cofundador da empresa Manuel Almeida. O número de pessoas que procura esta experiência varia entre os 3 e os 4 mil, por ano.

O empresário diz ainda que o rio permite fazer iniciação ao rafting durante todo o ano, algo que não é possível em muitos locais do país.