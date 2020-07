Prossegue Drive IN na 24.ª edição do Festival Internacional de Cinema Avanca 2020

O que é: O Avanca é uma organização Cine-Clube de Avanca e Município de Estarreja, com o apoio do ICA / Ministério da Cultura, do IPDJ, da CIRA, da Junta de Freguesia de Avanca, do Agrupamento Escolar de Estarreja, da Escola Egas Moniz, da Paróquia e das Associações de Avanca, contando ainda com o apoio de várias universidades e escolas de ensino superior do país, empresas e outras instituições da região.

Quando: 21:30h Momento Musical com Joaquim Pavão. 22h10 exibição de “Diapason” (Diapasão) do realizador iraniano Hamed Tehrani é a estreia da noite.

Onde: Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca.

Início do programa "Verão. O melhor dos Mundos Possíveis"

O que é: O Centro Cultural de Belém assinala este verão com uma programação ao ar livre.

Hoje, A programação de cinema apresenta o filme "Realizar o Impossível" (2012), de Michael Apted e Curtis Hanson.

Quando: 21:30

Onde: Praça CCB, Lisboa

Concerto da banda do filme "Variações"

O que é: A banda junta Sérgio Praia (ator que interpreta o papel de António Variações), os músicos Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e o produtor musical responsável pela banda sonora do filme, Armando Teixeira.

Quando: Hoje, às 22h00

Onde: Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, Faro

Concerto de Helga Azevedo e os Carioca de Limão

O que é: Helga Azevedo e Gil Santos fundaram os Carioca de Limão, banda de seis amigos que se reúnem para criar música cujas influências incluem a MPB, o afoxé, o samba jazz, a world music, ritmos caribenhos e sonoridades dos quatro cantos do mundo.

Quando: Hoje, às 21:30

Onde: Sala Suggia, Casa da Música, Porto

Prossegue ciclo de espetáculos de humor "Re-creio"

O que é: Evento de humor ao ar livre criado e produzido pela H2N-Phenomena Makers, com a participação em espetáculos de stand-up comedy e de conversas em dupla, de Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso, Salvador Martinha e Luana do Bem, Beatriz Gosta e Rita Blanco, Eduardo Madeira, Carlos Coutinho Vilhena, Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas

Quando: Hoje

19:30 - Eduardo Madeira e a Pipoca Mais Doce no Recreio

22:00 - Beatriz Gosta e Rita Blanco

Onde: Estádio do Jamor (Campo de Rugby), Oeiras, Lisboa

Prosseguem espetáculos no DRIVE-IN - Estacionamento 33 (Concerto com Carolina Deslandes)

O que é: Espetáculo interactivo e desenhado para acontecer no parque de estacionamento, recorre a nova tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação wireless, respeitando todas as medidas de segurança exigidas no momento que se vive.

Quando: Hoje, às 22:00

Onde: Estúdio 33, Parque Empresarial do Camporês. Ansião, Leiria

Termina 6.ª edição do ciclo "Julho é de Jazz"

O que é: Concerto do Lokomotiv, grupo fundado e liderado pelo contrabaixista Carlos Barretto, e que integra ainda Mário Delgado (guitarra) e José Salgueiro (bateria e percussões).

Quando: Hoje, às 21:30

Onde: Parque exterior, gnration, Braga

Prossegue ciclo C.A.L. - Cinema. Ar Livre

O que é: O UM COLETIVO, associação cultural promove uma mostra de cinema, com o apoio do ICA e da Câmara Municipal de Elvas. A mostra decorre todas as sextas-feiras até dia 31 de julho.

Por Elvas vão passar nomes como os dos realizadores Susana Nobre, João Salavisa e Renée Nader.

Quando: Hoje, às 21:30

Programa

Curta: "Invisível Herói" de Cristèle Alves Meira

Longa: "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos" de João Salaviza e Renée Nader Messora

Onde: pátio da SIR / Casa Tangente (Rua Martim Mendes, 19). Elvas