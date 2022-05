O palco Cubra abre a programação diária, ao início da tarde, pelas 16h00, e a noite prolonga-se no palco Bits, com as últimas atuações a estarem agendadas para as 04h00.

No primeiro dia, a 9 de junho (quinta-feira), destaque para Nick Cave & The Bad Seeds, no palco NOS às 21h20. O palco principal recebe também os Gorillaz no último dia de cartaz, a 11 de junho, com o muito esperado concerto a arrancar pelas 01h00.

Veja aqui todos os horários:

Os passes para os três dias do festival estão esgotados, bem como os bilhetes diários para dia 9. Os bilhetes diários para dia 10 estão à venda, nos locais habituais, ao preço de 70 euros (mais taxas).

