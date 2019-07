O Super Bock Super Bock está de regresso ao Meco, e com ele todo o kit festivaleiro. Tendas montadas, cervejas bem fresquinhas, eis as primeiras imagens do campismo.

























A 25.ª edição do festival Super Bock Super Rock, que este ano regressa ao Meco, começa hoje com Lana Del Rey, The 1975, Metronomy, Branko, Dino d'Santiago e Conan Osiris, entre outros.