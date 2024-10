Quem quiser experimentar pode faze-lo na sala preferida do rei Carlos III, na Dumfries House, em Ayrshire, na Escócia.

O palacete do século XVIII e o seu recheio foram comprados por Carlos III em 2007 e são geridos pela King's Foundation. Atualmente servem a fundação que utiliza a casa como serviço à comunidade.

Das muitas vezes que o rei visita a casa faz a maioria das suas refeições noturnas no Pink Dining Room. Esta sala é a mais bem preservada da mansão com gesso rococó em tons de rosa nas paredes e no teto, inspirado nas ruínas romanas de Palmira, na Síria.

A King's Foundation está agora a permitir que o público tenha a oportunidade de desfrutar de uma refeição de três pratos, autêntica do século XVIII e servida por um mordomo tradicional nesta divisão. O custo, porém, não é para qualquer um e a experiência custa a partir de 375 libras por pessoa (448 euros), de acordo com a imprensa britânica.

Os menus serão baseados nos pratos da época, incluindo salmão escalfado, sopa de peixe e pão manchet como entradas, carne de veado e carne de vaca assada, batatas parmentier e molho de zimbro como prato principal. A sobremesa é syllabub de limão e pistacho, pudim de pão com manteiga e torta de maçã e amêndoa como sobremesa.

Os convidados comem na mesa do rei — mas não na presença do monarca — sob o lustre floral de vidro Murano de 35 kg, que foi cuidadosamente remontado após ser encontrado na cave do edifício em mais de 100 pedaços há quase 20 anos.

Os lucros da experiências serão usados ​​para apoiar o trabalho da instituição de caridade, que oferece cursos de educação prática a mais de 15.000 estudantes todos os anos, avança o canal britânico Sky News.