Através do cruzamento dos domínios elementares da retórica, da poética e da estética, este livro propõe “uma reflexão transdisciplinar que não se escusa mesmo a uma certa indisciplinaridade”, lê-se no mesmo texto.

Joana Matos Frias, professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem publicado ensaios no campo da estética comparada, privilegiando as correlações entre a poesia, a pintura, a fotografia e o cinema.

Em 2001, venceu o Prémio de Ensaio Murilo Mendes, no Brasil, com o livro “O Erro de Hamlet: Poesia e Dialética em Murilo Mendes”, sobre o poeta do modernismo brasileiro, que se fixou em Lisboa, onde morreu em 1975.

A escritora é, ainda, autora de “Localização Dinâmica”, publicado em 2010, da coletânea de ensaios “Repto, Rapto”, de 2014, e de “Cinefilia e Cinefobia no Modernismo Português”, de 2015.

Joana Matos Frias pertence à Sociedade Portuguesa de Retórica e ao Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, e integra, como investigadora, a rede internacional LyraCompoetics.