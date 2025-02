O prémio, com uma periodicidade anual e no valor de cinco mil euros, é atribuído em categorias distintas, de forma alternada: Romance, Novela ou Conto, Poesia e Estudos Locais.

Em 2025 a categoria escolhida é a Poesia.

Segundo o presidente da autarquia do Seixal, Paulo Silva, este prémio visa promover o mérito na criação literária, estimular a investigação sobre temas locais e homenagear a figura que lhe dá o nome, Eufrázio Filipe, “pelo seu papel relevante para a vida política, cívica e cultural do município do Seixal, após a Revolução do 25 de Abril de 1974”.

Eufrázio Filipe foi presidente da Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal de 1974 a 1998.

A atividade de Eufrázio Filipe como escritor “contribuiu, decisivamente para imprimir um assinalável desenvolvimento em todas as dimensões da vida municipal”, adiantou Paulo Silva.

Eufrázio Filipe dirigiu as revistas Movimento Cultural, da Associação dos Municípios do distrito de Setúbal, é membro da associação de escritores e tem uma obra literária é composta por vários géneros como poesia, romance, contos e crónicas políticas.

As obras a concurso deverão ser originais, inéditas e não publicadas, por qualquer forma ou meios, e os candidatos devem ser de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal, devendo os trabalhos ser apresentados em língua portuguesa.

Segundo a Câmara Municipal do Seixal, as obras deverão ser entregues, pessoalmente, na Biblioteca Municipal do Seixal e respetivos polos ou enviadas por correio, através de carta registada com aviso de receção.

Em 2024 o prémio literário foi atribuído à jornalista Helena Amante, residente em Corroios, com o livro de contos “Absolutamente Felizes ao Sol”.