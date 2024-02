João Pedro Vala junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 21 de março, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "Campo Pequeno", o seu último livro, editado pela Quetzal.

João Pedro Vala e "Campo Pequeno"

O autor nasceu em Lisboa, em 1990, e é licenciado em Gestão e doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa, com uma tese sobre Marcel Proust. É também crítico literário, revisor e tradutor. Em 2022 publicou "Grande Turismo", a que se seguiu "Terra" em 2023, um conjunto de cinquenta narrativas criadas em torno das comemorações dos cinquentas anos da Herdade do Esporão.

Agora, em "Campo Pequeno", João Pedro Vala é o demiurgo criador de um universo em que ora participa, ora se abstém, mas que manipula a seu bel-prazer.

A história inclui "um bebé prestes a nascer, uma freira semiatropelada, um conquistador mongol, uma mulher roxa, um beatboxer amador, um casal sadomasoquista, um caçador ocasional, um cangalheiro que tira cervejas durante os Santos Populares, uma mãe negligenciada, um ator italiano, um jogador de futebol dos campeonatos distritais, um consultor chato como tudo e um cão ajudam Heitor, Laura, Gabriel e Mafalda na procura de um sentido para as suas vidas", pode ler-se na sinopse da obra.

"Se em 'Grande Turismo' João Pedro Vala olhava para dentro, à procura de si mesmo, aqui as atenções viram-se para um mundo que procura, sem grande sucesso, invadir", é ainda referido.