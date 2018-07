Johnny Marr, Elvis Perkins e Conan Osiris são três dos nomes que atuam em novembro, no festival de música Super Bock em Stock, que decorrerá em várias salas de Lisboa, foi hoje anunciado.

O festival de música volta a ter o nome da primeira edição, deixando de se chamar Vodafone Mexefest, por troca do principal patrocinador, da empresa de telecomunicações para a cervejeira.

Entre as 12 salas deste festival, que se estende pela avenida da Liberdade e baixa lisboeta, estão o cinema São Jorge, os teatros Capitólio e Tivoli, o Coliseu dos Recreios, o Palácio Foz e a Casa do Alentejo.

Segundo o promotor Luís Montez, outros palcos deverão juntar-se ao cartaz. Charles Watson e The Harpoonis and Alex Murderer também foram anunciados hoje.

A organização promete anunciar novas confirmações todas as semanas até as datas do festival.

Em declarações à agência Lusa, no final de uma apresentação aos jornalistas, o promotor disse que o conceito do festival é o mesmo: "Mostrar o talento novo, acompanhar os artistas enquanto eles ainda estão a dar os primeiros passos e ser surpreendido por novas tendências, novas sonoridades".

Os bilhetes estarão à venda a partir de hoje, sendo disponibilizados cerca de oito mil passes que dão acesso a todos os concertos, mediante a lotação de cada sala.

O festival Super Bock em Stock aconteceu de 2008 a 2010, depois foi rebatizado para Vodafone Mexefest, entre 2011 e 2017, retomando agora o nome inicial.

[Notícia atualizada às 18:10]