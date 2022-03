“A noite de 28 de julho será ainda mais memorável no palco do EDP Cool Jazz. Jordan Rakei e Moses Boyd vão subir ao palco do Hipódromo Manuel Possolo e apresentar os seus mais recentes trabalhos editados – uma noite, dois concertos”, refere a promotora Live Experiences num comunicado hoje divulgado.

O multi-instrumentista e produtor Jordan Rakei irá apresentar no festival o álbum “What we call life”, editado em setembro do ano passado e que “reflete o seu percurso através da terapia”, e o EP “Bruises”, editado este mês.

Já o “prodigioso baterista de jazz” Moses Boyd irá apresentar no festival “Dark Matter”, álbum de estreia que editou em 2020, “trazendo para o palco a energia do grime e ritmos dos clubes underground de Londres, combinados com o jazz”.

Para o EDP CoolJazz 2022 também já tinham sido confirmadas a atuação de John Legend/Murta (02 de julho), Yann Tiersen (21 de julho), Miguel Araújo/Tiago Nacarato (23 de julho), Diana Krall (27 de julho) e Jorge Ben Jor (30 de julho). Todos os concertos acontecem no Hipódromo Manuel Possolo.

A 17.ª edição do festival esteve inicialmente marcada para julho 2020, mas foi adiada um ano devido à pandemia da covid-19. Este ano, o festival voltou a ser adiado “devido à situação mundial causada pela pandemia da covid-19 e consequentes incertezas de saúde pública”.