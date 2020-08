"Todos dizem mal o meu nome. Todos me chamam Jose. Eu não sou Jose, sou José!", vê-se o treinador português respingar para o jovem defesa Japhet Tanganga. Antes, tinha salientado que "detestava" pronunciar mal os nomes.

As imagens fazem parte da mini-série da plataforma de streaming Prime Video (Amazon), "All or Nothing: Tottenham Hotspur". O vídeo não mostra grande coisa, apenas o que aqui foi transcrito.

Nada é ainda oficial, mas os rumores apontam que a série se vai centrar na demissão de Mauricio Pochettino e na contratação de José Mourinho. Pelo meio, há problemas físicos de Harry Kane, os 7-2 frente ao Bayern Munique em casa, e muitos bastidores do clube.

Os episódios devem seguir o registo daquilo que aconteceu em "All or Nothing: Manchester City" (esta já disponível na plataforma de streaming) e mostrar conteúdo exclusivo dos bastidores do clube. (Sobre os quais José Mourinho disse ter havido "falta de classe".

A data do lançamento da série ainda não é conhecida, mas já é esperada com grande antecipação ou não tivesse sido uma temporada dramática para os Spurs.