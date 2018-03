A cantora britânica Joss Stone regressa a Portugal e atua no Palco MEO, do festival MEO Marés Vivas, a 22 de julho, quatro anos depois do concerto que realizou no mesmo local, anunciou hoje a organização do evento.

A artista ‘soul’ assinala a sua vinda a Portugal como parte da digressão “Total World Tour”, que tem por objetivo atuar em todos os países da ONU, e que já a levou a mais de 130 países. Stone vai apresentar o trabalho que desenvolveu durante a sua carreira de 12 anos, bem como os seus projetos mais recentes, no palco do festival de Vila Nova de Gaia. O festival MEO Marés Vivas realiza-se de 20 a 22 de julho, na praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, e conta com nomes como Jamiroquai, Goo Goo Dolls e Rita Ora.