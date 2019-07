De acordo com a Companhia Nacional de Bailado (CNB), este projeto faz parte do programa Território, que teve a sua segunda edição nos Estúdios Victor Cordon para uma experiência em ambiente profissional.

O programa Território II irá terminar com espetáculos – que reúnem as coreografias “Emerge” e “Ekman Excerpts” — a apresentar em Lisboa no Teatro Camões, no dia 19 de julho, e no Porto, no Teatro Carlos Alberto, nos dias 27 e 28 de julho.

Para esta segunda edição, os coreógrafos e bailarinos convidados foram o sueco Alexander Ekman, e o americano, sediado na Holanda, Maurice Causey, que dirigiram este grupo de jovens bailarinos para desenvolverem as capacidades técnicas e artísticas, e trocar experiências.

“Emerge” é uma coreografia de Maurice Causey com música de Den Sorte Skole, e “Ekman Excerpts” tem coreografia de Alexander Ekman e remontagem de Nina Botkay, com música de Franz Schubert e Franz Joseph Haydn.

Pelo segundo ano consecutivo, o programa divide-se em três momentos: um primeiro de criação e ensaios, a que se segue a estreia no Teatro Camões, em Lisboa, e, finalmente, a digressão pelas cidades das escolas envolvidas.