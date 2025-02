"As condições clínicas do Santo Padre no seu estado crítico registam uma ligeira melhoria. Hoje não se registaram episódios de crise respiratória asmática; alguns exames laboratoriais melhoraram", avança o Vaticano no boletim clínico desta tarde.

A Santa Sé diz também que "a monitorização da insuficiência renal ligeira não é preocupante. A oxigenoterapia continua, embora com fluxo e percentagem de oxigénio ligeiramente reduzidos".

Contudo, "tendo em conta a complexidade do quadro clínico, [os médicos] não divulgam ainda, com prudência, o prognóstico".

Segundo o Vaticano, o Papa Francisco "recebeu a Eucaristia" esta manhã e durante a tarde "retomou as suas atividades profissionais".

O pontífice mantém os seus telefonemas com o "pároco da paróquia de Gaza para lhe manifestar a sua proximidade paterna".

"O Papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que se reuniu para rezar pela sua saúde nestes dias", remata o Vaticano.

Francisco, de 88 anos, foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos dois pulmões e teve uma crise respiratória na sexta-feira, agravando o seu estado de saúde.