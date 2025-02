Dag Johan Haugerud venceu o prémio atribuído ao último filme da trilogia, um galardão que “vai para além de qualquer sonho”, afirmou o realizador, que escreveu os três guiões e rodou os três filmes consecutivamente.

Na atribuição do prémio, o presidente do júri considerou que o filme traça com “incrível confiança e precisão os mecanismos do desejo”, e elogiou os desempenhos das três protagonistas, a filha, a mãe e a avó da mesma família, interpretadas por Ella Øverbye, Ane Dahl Torp e Anne Marit Jacobsen, respetivamente.

O filme centra-se em Johanne, uma aluna que se apaixona pela sua nova professora, Johanna, e começa a fantasiar uma relação entre as duas sem que nada tenha acontecido.

O filme brasileiro ‘O último azul’, realizado por Gabriel Mascaro, ganhou o Urso de Prata do Grande Prémio do Júri, que o considerou uma película “provocadora e inovadora com uma mensagem poderosa sobre o tratamento que a sociedade dá aos idosos”.

‘O último azul’, uma coprodução entre o Brasil, o México, o Chile e os Países Baixos, é uma mistura de distopia e realismo mágico sobre uma sociedade em que os velhos são postos de lado sem cerimónias, protagonizada por Denise Weinberg, a grande dama do teatro brasileiro.

Para além destes filmes, também o filme ‘A mensagem’, do argentino Ivan Fund, venceu o Urso de Prata Prémio do Juri.

“Os tempos são duros na Argentina, o cinema está debaixo de ataque e a cultura está a desmantelar-se”, disse o realizador quando recebeu o prémio, acrescentando, segundo a agência francesa de notícias, a France-Presse: “Este pequeno Urso mostra que os filmes vão continuar a viver, que somos muitos e que vamos continuar unidos”.