JP Simões apaixonou-se pela música de José Mário Branco quando, ainda adolescente, ouviu na rádio a canção “Inquietação”, conta, em nota de imprensa.

A admiração pela poesia e sonoridade do tema permaneceu com o artista e chegou a integrar o primeiro disco de JP Simões, publicado em 2006, com uma interpretação elogiada pelo próprio José Mário Branco.

Em 2024, o músico de intervenção volta a servir-lhe de inspiração, para lançar o álbum "JP Simões canta José Mário Branco", do qual fazem parte canções como "Do que um homem e capaz", "Sopram ventos adversos", “Mariazinha” ou "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades", com a voz de JP Simões acompanhada pela guitarra de Nuno Ferreira, a percussão de Ruca Rebordão e o contrabaixo de Pedro Pinto.

“Como uma transfusão de sangue, creio que comecei a sentir-me cada vez mais próximo da música de José Mário Branco à medida que a fui tocando e cantando, sempre que a oportunidade surgia. Como se a espessura ética e poética das suas canções fosse progressivamente ocupando e fortalecendo um lugar onde antes havia insegurança e incerteza, à medida que as fui cantando e cantando e acreditando cada vez mais no que cantava”, conta JP Simões.

“É uma voz agora oportuna e necessária a de José Mário Branco? É pungente e transborda beleza e coragem? Sem dúvida”, sublinha.

Para comemorar os 51 anos da revolução, recorda o artista ao vivo, dia 23 de abril, quarta-feira, às 21h00, no mesmo palco onde José Mário Branco cantou tantas vezes, no Coliseu Porto Ageas.