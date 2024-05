Esta é uma parceria com o Exército e os Municípios de Santarém e de Castelo de Vide inserido no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, que terá a sua apresentação no Auditório da Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa, em Campolide, no dia 15 de maio, às 17h00.

“O nosso concerto de abril: Filhos da Revolução” integra ainda o programa de encerramento da primeira edição dos cursos PRR da NOVA FCSH Turismo, Cultura e Criação e Património, Gestão e Participação.

A entrada é gratuita e os bilhetes podem ser levantados nas instalações da NOVA FCSH, na Avenida de Berna e no Colégio Almada Negreiros, até ao dia 14, entre as 8h30 e as 18h00, e no dia 15 de maio até às 14h00.

Júlio Resende é um pianista e compositor português que começou a tocar piano com quatro anos e, desde então, considera o piano “o seu brinquedo favorito”. As suas técnicas de improvisação são transversais à sua estética, abrangendo vários géneros

musicais que vão do Jazz ao Fado e à música erudita. É pioneiro de um género único denominado “Fado Jazz” e lançou no dia 13 de outubro de 2023 o seu décimo álbum, Júlio Resende Fado Jazz - Filhos da Revolução, numa celebração da Liberdade, dos 50 anos do 25 de Abril e da relação de Portugal com África.

Neste concerto, Júlio Resende faz-se acompanhar pelos músicos Bruno Chaveiro na guitarra portuguesa, Rodrigo Correia no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria e percussão.

Já a Banda Sinfónica do Exército é herdeira das mais antigas tradições musicais do Exército Português tendo sido instituída em 1988, por despacho de 25 de março do Chefe do Estado Maior do Exército, General Firmino Miguel.

Representativa do Exército, a Banda Sinfónica do Exército é constituída por músicos de reconhecido valor e assegura, as normas de protocolo das cerimónias militares e participa em atividades culturais e recreativas da responsabilidade do Exército.