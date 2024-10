O objetivo é proporcionar novas experiências aos jovens (a partir dos 13 anos) e adultos.

O evento de lançamento acontece no Palácio Baldaya, já esta sexta-feira, a partir das 18h00, e irá partilhar os objetivos desta iniciativa. Terá também a participação do DJ Bomberjack e a atuação de Mizzy Miles, além de muitas outras surpresas.

Horizontal 360 Horizontal 360 créditos: DR

A apresentação irá também contar com a presença do rapper Valete e do presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques.

Este projeto oferece uma série de vantagens, e quer oferecer flexibilidade no processo de aprendizagem, permitindo aos alunos seguirem ritmos próprios e explorarem temas de interesse pessoal. Outro benefício, desta atmosfera mais descontraída e colaborativa, passa pela estimulação da criatividade, da inovação e da participação ativa. Tendo em conta a informalidade e a intenção de fomentar a liberdade de pensamento com novas experiências, encontros e debates, a escola não terá um espaço físico exclusivo, refere a Junta de Freguesia em comunicado.

Desta forma, as talks e as atividades irão ocorrer nos vários espaços geridos pela Junta de Freguesia de Benfica, que vão desde os Castelos das Portas de Benfica ao Auditório Carlos Paredes, passando pelo Palácio Baldaya e Jardim do Eucaliptal.

O 'Horizontal 360' tem, na sua base, a premissa de colmatar uma necessidade referenciada pela comunidade e ambiciona satisfazer e fidelizar os seus participantes com o desenvolvimento de competências sociais e pessoais fundamentais para o futuro.

Este serviço terá como ambição a qualidade e vai trabalhar em várias áreas, nomeadamente vida ativa, comunicação, competências sociais e criatividade. Este é um projeto que complementa o ensino tradicional e fornece aprendizagens práticas.

Nomes como António Costa, antigo primeiro-ministro, Nuno Markl, Gilmário Vemba, Gabriel o Pensador, Dino Santiago ou Rui Unas fazem parte do leque de padrinhos associados que irão dinamizar esta “escola” diferente.

Os interessados já podem já consultar o site do projeto aqui e não esquecer o evento de lançamento no Palácio Baldaya, já esta sexta-feira. As inscrições podem ser feitas no site.