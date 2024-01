De acordo com a Junta, estes notáveis serão imortalizados no futuro “Passeio Ulmeiro”, localizado entre a antiga livraria e a sua nova localização, no nº 19 B, da Avenida do Uruguai.

Para escolher estas personalidades, a Freguesia pede a ajuda da população, através de uma escolha entre 27 homens e mulheres da cultura, da poesia, do teatro, do cinema, da literatura e cuja história está ligada ao Bairro de Benfica.

A seleção será feita através de uma votação nas redes sociais (lançada na página de Facebook da Junta de Freguesia de Benfica). As personalidades com mais votos/gostos/likes nas suas fotografias, serão as escolhidas.

Entre os nomes pode encontrar-se: o filósofo, poeta e professor Agostinho da Silva, o escritor António Lobo Antunes, o escritor e poeta David Mourão-Ferreira, o dramaturgo Jaime Rocha, o historiador e cronista José Pacheco Pereira, a pintora e poetiza Lídia Martinez, o jornalista e escritor Luís Osório, a atriz e encenadora Maria Emília Correia, o ator Mário Viegas, a poetisa Natália Correia, o compositor, Pedro Barroso, o cantor Vitorino Salomé, o músico da revolução José Afonso, entre outros.

O novo espaço da renovada 'Livraria Ulmeiro' é da inteira responsabilidade da Junta de Freguesia de Benfica, que também vai inaugurar, além da livraria, um espaço multicultural, no mesmo local.

A anterior gestão da Ulmeiro irá continuar a tomar conta do espaço em conjunto com a Freguesia.

Recorde-se que a Ulmeiro foi criada em 1969 pelo seu fundador, José Antunes Ribeiro, e acolheu inúmeras personalidades históricas ao longo dos seus 50 anos de existência, tendo desempenhado um papel fundamental no movimento de resistência durante a ditadura em Portugal.