“Uso Crocs a todo o tempo, por isso desenhar o meu próprio par surgiu naturalmente”, disse Justin Bieber ao jornal Women’s Wear Daily (WWB) .

O músico anunciou uma colaboração com a marca, que anunciou esta terça-feira. Junto a uma piscina, nos pés tem um par de Crocs amarelas. “Para estas Crocs, foquei-me em fazer algo fixe que eu quisesse calçar”, explicou a estrela norte-americana.

O jornal The Guardian noticia que que a procura por Crocs subiu 32% este mês, de acordo com o motor de busca de moda Lyst, que lhes chamou o “It shoe” da temporada, destacando o potencial deste sapato em ficar na moda.

Nascida em 2002, a borracha dos sapatos vem de uma resina especial, que os torna leves e resistentes ao odor. Foram pensados para quem anda em barcos e quem faz desportos aquáticos, mas depressa se tornaram um favorito entre quem trabalha em hospitais, restaurantes – no fundo profissões que exigem várias horas em pé.

Mas por que razão não andamos a ouvir falar tanto da empresa das Crocs se está a crescer? Tratam-se de sapatos confortáveis e que até permitem personalizar a frente com ‘pins’ variados, mas em 2010 a revista Time colocou-as no 22.º lugar na lista das 50 piores invenções, conta o The Guardian.

Em 2009, a empresa esteve à beira da falência, já que tinha perdido cerca de 157 mil euros (185 mil dólares) no ano anterior, mas em 2009 optou por colaborar com marcas como a Balenciaga e Christopher Kane.

“Se nos ama ou odeia – está tudo bem porque isso quer dizer que está a prestar-nos atenção”, disse a presidente da Crocs, Michelle Poole.

Agora, a meio de uma pandemia, a Crocs apostas nas vendas, embalada pelo conforto do sapato: “A marca está num momento alto agora que o conforto é a nova norma”, disse Jeff Carvalho ao The Guardian, o editor executivo do site de ‘streetwear’ High Snobiety

A presidente da Crocs disse ainda que com a pandemia, “vimos trabalhadores da área da saúde e hospitais a pedir os nossos sapatos já que procuravam conforto nos pés bem como paz de espírito”.

Agora, há-as sem os furos na frente do sapato, há-as com pelo e em todas as cores possíveis e imaginárias. Padrões também não ficaram de fora e as novidades incluem sandálias e chinelos que em nada se assemelham às clássicas Crocs que temos na mente.