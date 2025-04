Já se sabia que no dia 21 de abril que a Classic Team Lotus ia regressar ao Estoril, com o Lotus Type 97 para comemorar o 40º aniversário da primeira grande vitória da lenda do Fórmula 1, Ayrton Senna. Mas o autódromo partilha agora mais informações como data e hora.

Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, vai estar ao volante do Lotus Type 97T/2 para algumas voltas simbólicas ao Circuito Estoril, onde o tio venceu o Grande Prémio de Portugal de 1985. Naquela que é considerada uma das corridas mais icónicas de sempre, Ayrton Senna dominou o circuito do início ao fim, debaixo de chuva, conquistando assim a primeira vitória da sua carreira de tricampeão mundial.

“Pilotar o chassi 97T 2 no Estoril para celebrar o 40º aniversário da primeira vitória de Ayrton na F1 será um momento muito emocionante para mim. É sempre um grande privilégio poder pilotar e experimentar os carros do Ayrton, mas alguns deles definiram a sua carreira e ocupam um lugar especial no meu coração e no da minha família. O Estoril é um circuito histórico que também manteve muito do seu caráter original, estas circunstâncias trarão de volta memórias muito especiais", diz Bruno Senna ao Autódromo do Estoril.

O Lotus 97T vai estar exposto no domingo, dia 20 de abril, das 9h30 às 12h30, na reta da meta do Circuito Estoril. Já na segunda-feira, dia 21 de abril, a bancada A abre às 13h30 e fecha às 18h00 e os visitantes podem também ir até à "box" da Lotus. Entre as 14h00 e as 18h00, Bruno Senna vai realizar algumas voltas, ao volante do Lotus 97T, à pista do circuito do Estoril.

A entrada é livre nos dois dias.