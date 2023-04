“O Ler em Viana é mais do que uma feira do livro. É outro conceito assente num programa de grande riqueza e profundidade. Está num espaço que tem outra comodidade em termos funcionais e estéticos”, sublinhou o vereador da Cultura e Educação da Câmara de Viana do Castelo, Manuel Vitorino.

A iniciativa Ler em Viana, hoje apresentada em conferência de imprensa, inclui uma expo-feira do livro, que em 2022 passou do jardim público para o centro cultural da cidade, onde estarão presentes 14 livreiros e, a atividade Contornos da Palavra, dirigida às 71 escolas públicas dos sete agrupamentos escolares do concelho, frequentadas, este ano por 1.100 alunos.

“É uma festa do livro, da leitura, das artes que tem uma intencionalidade que alia duas dimensões fundamentais. A cultura e a educação, numa simbiose que tem de existir entre as duas”, destacou Manuel Vitorino.

Para o também vice-presidente da Câmara de Viana do Castelo “o diálogo entre a educação e cultura é o caminho” que o município quer seguir por considerar que “a cultura como elemento de coesão tem de beber muito da educação” e, vice-versa, “para que haja um enriquecimento mútuo”.

Manuel Vitorino adiantou que o novo conceito introduzido pelo Ler em Viana, “assente numa programação estruturada e de qualidade”, resultou “em 2022 na presença de 10 mil visitantes na expo-feira do livro, no centro cultura e, mobilizou 13 mil alunos e professores nos Contornos da Palavra.

“A festa tem epicentro no centro cultural, mas prolonga-se para toda a comunidade educativa de Viana do Castelo”, sublinhou.

Para o responsável o “sucesso” do novo conceito traduz-se também nos convidados, de diferentes formações, que se “disponibilizaram para participarem no Ler em Viana”.

“É um sinal claro e inequívoco de que a edição de 2022 já criou lastro”, disse, apontando, entre outros, nomes como Richard Zimler, Rita Ferro, António Vitorino d’Almeida, André Carrilho, Carlos Fiolhais, José Pacheco Pereira, António Pedro Vasconcelos.

O diretor da biblioteca municipal, local onde decorreu o encontro com os jornalistas, destacou alguns dos pontos do programa, que inclui três concertos, com Rodrigo Leão, Surma e Noiserv. Os espetáculos, gratuitos, mas com lotação máxima de 300 lugares, decorrem às 21:30, no centro cultural, no mesmo espaço ocupado pela expo-feira do livro.

Rui Viana, um dos dois programadores do Ler em Viana, destacou ainda, entre outras atividades, o recital de poesia com música, com o tema “As palavras das Mulheres”, no dia 25 de abril, às 21:30, no centro cultural.

Já em os Contornos da Palavra, que vão na décima quarta edição, destacam-se as animações de leitura e teatro, com “um total de sete espetáculos que se traduzem em 64 sessões em todas as escolas do concelho”.

Há ainda “encontros com 10 autores e ilustradores, vão desenvolver 65 sessões durante duas semanas”, e oficinas de ilustração, escrita, música, palestras, entre outras ações.

“O programa do Ler em Viana deste ano é de tal modo motivador e interessante que pensamos superar os números da edição de 2022”, destacou Rui Viana.

Tiago Manuel, outro dos programadores do Ler em Viana, destacou a abertura, no sábado, às 11:00, nos Antigos Paços do Concelho, na Praça da República da exposição “Os Lusíadas, 10 cantos por dez ilustradoras”.

O mostra, inspirada na “epopeia camoniana”, integra ilustrações de 10 mulheres, lançadas em 2021 no âmbito da terceira edição da Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG).

A exposição conta com ilustrações das artistas Carolina Celas, Joana Rego, Joana Estrela, Madalena Matoso, Amanda Baeza, Inês Machado, Mariana Rio, Catarina Gomes, Marta Madureira e Marta Monteiro.