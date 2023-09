Exposições, muitas ilustrações de artistas nacionais e internacionais, canções de Sérgio Godinho ilustradas, mostra de fotografia, sessões literárias, cinema e concertos. É vasto o programa de atividades da Festa da Ilustração, que irá decorrer em Setúbal, entre 30 setembro e 30 de dezembro.

O evento, criado há nove anos pela Câmara Municipal de Setúbal, no seguimento do atentado ao jornal francês Charlie Hebdo, terá nesta edição cinco mulheres como ilustradoras: Madalena Matoso, Martina Manyà, Laura Costa e Inês Viegas Oliveira.

Sérgio Godinho será uma presença forte na Festa da Ilustração, que tem como curador José Teófilo Duarte, sendo que foram convidados novos valores da ilustração para ilustrar cinco novas canções do cantor português. Estes trabalhos vão ser e integrados na exposição intitulada: “Sérgio Godinho e as 40 ilustrações mais cinco”.

“Ilustrar é um verbo que pressupõe uma ação, mas, acima de tudo, é uma expressão grande da arte da criação e da liberdade de quem cria através dos seus traços”, explica o vereador da cultura Pedro Pina. Princípios que ganham uma renovada importância numa altura em que Portugal se comemora os 50 anos do 25 de Liberdade.

Um cartaz de nível mundial

A ilustradora Madalena Matoso é a convidada nacional e está em destaque na Galeria de Exposições da Casa da Cultura com a mostra de trabalhos originais “Coisas Invisíveis”, a inaugurar a 30 de setembro, às 18h00, no arranque do evento, mantendo-se até 26 de novembro.

Martina Manyà é a convidada estrangeira, com trabalhos, pautados pelo caráter abstrato, apresentados ao público na mostra “Contágio, Serigrafias Mutantes”, a inaugurar também a 30 de setembro, no Espaço João Paulo Cotrim, na Casa da Cultura, e em exposição até 26 de novembro.

A Festa da Ilustração 2023 destaca também a veterana Laura Costa, homenageada com uma mostra onde são apresentados alguns trabalhos da ilustradora falecida em 1993, a partir do dia 7 de outubro na Galeria Municipal do 11.

A completar o pleno feminino, Inês Viegas Oliveira, vencedora do Prémio Nacional de Ilustração 2023, também marca presença em Setúbal na exposição “O Duelo”, com o primeiro trabalho literário da jovem ilustradora, com texto e ilustrações da própria (inaugura a 7 de outubro, na Livraria Culsete).

O evento conta com um total de 14 exposições, na Casa da Cultura, Galeria Municipal do 11, Museu do Trabalho Michel Giacometti, Casa d’Avenida, Casa do Largo, Casa Bocage, A Gráfica, Museu de Setúbal/Convento de Jesus, Livraria Culsete e bibliotecas de Setúbal e Azeitão.

Irá existir ainda um conjunto de conversas no decorrer do certame, com Pedro Moura, Jorge Silva, Madalena Matoso, Martina Manyà, Inês Viegas Oliveira, Bernardo Carvalho, Ana Nogueira, José Teófilo Duarte e Sérgio Godinho, agendada para 28 de outubro, assim como visitas guiadas a exposições na Casa da Cultura, com a presença de autores.