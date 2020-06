A 17.ª edição do festival EDP CoolJazz Fest estava prevista para o próximo mês de julho, em Cascais, no Hipódromo Manuel Possolo, mas foi adiada para 2021, devido à pandemia da covid-19. Segundo a promotora do festival, num comunicado hoje divulgado, Yann Tiersen, Lionel Richie e Herbie Hancock são as primeiras confirmações para a edição do próximo ano. Os músicos atuarão, respetivamente, em 21, 25 e 28 de julho de 2021.

Os bilhetes já vendidos para este ano “serão válidos para a edição em 2021, não sendo necessário fazer a troca. A promotora recorda que, “em caso de reembolso, e no seguimento da aprovação da Lei 19/2020 de 29 de Maio de 2020, os portadores de bilhetes têm direito à emissão de um 'voucher' de igual valor ao preço pago, a ser solicitado no local onde adquiriu o bilhete”.

Para este ano, além de Yann Tiersen, Lionel Richie e Herbie Hancock estavam também confirmadas as presenças de John Legend, Neneh Cherry e Kokoroko e Jorge Ben Jor.