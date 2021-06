Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

O Lisboa Comedy Club abre portas ao público no próximo dia 10 de junho. A apresentação aconteceu numa emissão especial do Maluco Beleza, podcast de Rui Unas, e contou com Guilherme Duarte, Hugo Sousa, Rui Sinel de Cordes, entre outros nomes do humor nacional.