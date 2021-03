Assume-se como o "único clube em Portugal exclusivamente dedicado à comédia, e em especial ao stand-up comedy", e ainda só não tem portas abertas porque as restrições impostas pelo combate à pandemia não o permitem. No entanto, isso não é inibição para o Lisboa Comedy Club começar já a fazer o seu público rir.

O clube lançou esta quarta-feira o seu palco digital em digital.lisboacomedyclub.pt, endereço onde agrega "conteúdos de comediantes consagrados como Hugo Sousa, Gilmário Vemba, Guilherme Duarte,Francisco Menezes e outros emergentes ou (ainda) desconhecidos do grande público, num total de mais de 25 horas de video já disponíveis". Há espetáculos, roasts e séries para os amantes da comédia.

O espaço físico será no número 3 da Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, e será inspirado nos clubes de comédia de Londres e Nova Iorque, onde o espaço para espetáculos se combina também com restaurante e bar.

"Seja com a intenção de rir por umas horas ou apenas beber um copo o Lisboa Comedy Club será o sítio certo a visitar, e onde Luísa Barbosa e Catarina Moreira farão as honras da casa, com a responsabilidade do acompanhamento artístico", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Se no site se abre o riso, na UberEats o clube abre o apetite ao disponibilizar alguns dos produtos que, no futuro, vão constar na ementa do espaço.