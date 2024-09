A festa do ballet clássico começa com 'A Bela Adormecida' já no dia 24 de novembro. Esta é uma narrativa que desperta a magia dos contos de fadas. Um mundo encantado de castelos e florestas, maldições e fadas e somente o beijo de um amor verdadeiro conseguirá desfazer o feitiço.

Composta por Piotr Tchaikovsky as melodias deste bailado como Rosa Adagio e Grande Valse Villageoise revelam o lirismo do autor. A relação entre a música de Tchaikovsky e a coreografia de Marius Petipa fazem desta uma obra emblemática da dança clássica.

O elenco de artistas internacionais composto por nove nacionalidades, dão corpo e alma a esta produção, cujos bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Em janeiro chega 'O Lago dos Cisnes' e 'O Quebra-Nozes'.

'O Lago dos Cisnes', nos dias 10 e 11 de janeiro, conquistou um prestígio intemporal, motivado pela música inspirada de Piotr Tchaikovsky e pela coreografia Marius Petipa.

Tchaikovsky compôs esta obra-prima de forma transcendente: a Suite Op.20 perpetuou a obra do compositor. O êxito das suas composições, resulta da sua capacidade de conseguir expressar sentimentos através da linguagem musical. A coreografia de Petipa, relacionando o corpo humano com os movimentos de um cisne, revela o segredo desta encenação.

A representação deste bailado, requer grande destreza e elevada técnica por parte dos bailarinos. A duplicidade de carácter presente na pureza do Cisne Branco e a intriga do Cisne Negro, requerem elevado grau de dramatismo e virtuosismo na interpretação da bailarina Principal: especialmente nos Grand Pas de Deux, interpretados no segundo e terceiro atos da obra. Outro momento de clímax é a deslumbrante Dança dos Pequenos Cisnes.

O elenco também está recheado de artistas internacionais composto por nove nacionalidades, que dão corpo e alma a esta produção clássica. Uma experiência cujos bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Por último, 'O Quebra-Nozes' chega a 12 de janeiro para uma única sessão.

A história é um conto clássico de Natal que remete para um reino de fantasia: um sonho de Natal com bonecos animados, criaturas maléficas e um herói improvável – o príncipe Quebra-Nozes.

O objetivo é transportar crianças e adultos para o mundo dos sonhos e observarem o primeiro amor de Clara.

Este balé é também um símbolo da memória de Tchaikovsky com a famosa Opus 71, repleta de melodias como a Dança da Fada do Açúcar e A Valsa das Flores.

Marius Petipa foi quem fez o desenvolvimento coreográfico desta obra-prima intemporal, que continua a ser um dos espetáculos mais representados de sempre, especialmente na época natalícia.

Uma produção clássica com elementos cenográficos de realismo e um elenco de artistas internacionais composto por nove nacionalidades, dão corpo e alma a esta produção clássica cujos bilhetes podem ser adquiridos aqui.

A entrada nestes espetáculos só é permitida a maiores de três anos e a classificação etária é para maiores de seis.