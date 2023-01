Esta residência, que decorrerá de 1 a 31 de outubro, integra-se num programa de intercâmbio literário promovido pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, através do seu Centro Cultural Português em Maputo que seleciona um autor de nacionalidade portuguesa com obra publicada.

Este acordo de cooperação entre as duas entidades visa incentivar a criação literária e apostar na internacionalização da cultura.

As candidaturas são submetidas ‘online’, através da plataforma de residências artísticas – LAAR, em laar.cm-lisboa.pt, e o escritor selecionado terá a oportunidade de desenvolver um projeto de criação literária, beneficiando de uma bolsa no valor de 750 euros, com viagem paga e alojamento gratuito na cidade de Maputo.