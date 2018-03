De acordo com o jornal Público, a Câmara Municipal de Lisboa tem recebido várias sugestões da inscrição do nome do guitarrista dos Xutos & Pontapés na toponímia da cidade.

Já pensou em ir passear ao Jardim Zé Pedro ou participar com a sua banda num festival de música com o nome do guitarrista? Vários lisboetas já o idealizaram e fizeram chegar a sugestão à Câmara Municipal de Lisboa.

De acordo com a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, citada pelo Público, a autarquia tem recebido “várias propostas, de várias freguesias" e está "neste momento a analisar os vários pedidos”.

O jornal adianta ainda um pedido concreto de um munícipe do Areeiro que pediu à câmara para dar o nome do guitarrista a um jardim da referida freguesia. A sugestão foi feita numa audição dos munícipes das freguesias do Areeiro e de Alvalade onde o vereador do PCP, João Ferreira, de acordo com a publicação, lembrou que os comunistas já haviam apresentado a proposta de um concurso municipal de novas bandas com o nome do guitarrista dos Xutos & Pontapés.

Zé Pedro faleceu em novembro do ano passado, aos 60 anos. Em dezembro, os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa aprovaram, por unanimidade, vários votos de pesar apresentados pelo PS, PSD, CDS-PP, BE, PCP, PEV, PAN. "Não vamos fazer um minuto de silêncio porque o Zé Pedro não gostava de minutos de silêncio, vamos levantar-nos e bater palmas", propôs na altura a presidente da Assembleia Municipal, Helena Roseta.

O primeiro concerto dos Xutos & Pontapés realizou-se a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa.