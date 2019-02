Na programação paralela à exibição cinematográfica está previsto um concerto do realizador Jim Jarmusch (“Ghost Dog-O Método do Samurai”), com a sua banda SQÜRL, sobre filmes mudos de Man Ray, e a exposição fotográfica “‘Instantes’. Polaroides”, da artista e cantora Patti Smith.

Segundo o projeto do Leffest’19, a que a agência Lusa teve acesso, o júri da competição oficial deve ser presidido pelo realizador alemão Wim Wenders (“As Asas do Desejo”), integrando ainda o músico japonês Ryuichi Sakamoto, o escritor turco Orhan Pamuk, a pianista portuguesa Maria João Pires e atriz norte-americana Chloë Sevigny.

“Europa: Um Sonho Impossível?” será o tema do simpósio internacional do Leffest’19, no habitual espaço para reflexão aberto a personalidades nacionais e internacionais, enquanto o debate “Sintra: Do Mito Romântico de Lord Byron aos Nossos Dias” visa procurar respostas para os desafios que se colocam à vila da periferia de Lisboa, classificada Património Mundial pela UNESCO.

O Lisbon&Sintra Film Festival decorrerá nos dois municípios, nomeadamente no Espaço Nimas, Cinema Medeia Monumental, Fórum Lisboa, Teatro Maria Matos ou Teatro do Bairro, na capital, bem como no Centro Cultural Olga Cadaval, Palácio Nacional de Queluz e Quinta Mont Fleuri, em Sintra.

Na minuta do protocolo entre o município de Sintra e a organizadora do festival, a Leopardo Filmes, do produtor Paulo Branco, aprovada hoje, prevê-se um apoio financeiro de 250 mil euros para a 13.ª edição do Leffest.

O apoio da autarquia de Sintra — de montante semelhante ao que será assumido também pelo município de Lisboa — prevê o pagamento de 175 mil euros no prazo de um mês após a assinatura do protocolo, repartindo a restante verba em três parcelas a pagar entre agosto e dezembro.

Na proposta subscrita pelo presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), salienta-se que, nas duas anteriores edições, realizaram-se 90 sessões de cinema, incluindo programação específica para escolas e seniores, e que, com concertos e recitais, se contabilizou um total de 15.588 espetadores, “número que se espera fazer crescer mediante a continuidade do festival” no concelho.

Depois de dez edições realizadas no Estoril e em Lisboa, o Leffest, lançado em 2007, com direção do produtor Paulo Branco, realiza-se pelo terceiro ano consecutivo em Sintra, após a autarquia ter decidido substituir a Câmara de Cascais.