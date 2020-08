“Não é de todo um filme contra ninguém em específico, mas pretende levantar questões; se não haverá outras formas de salvaguardar o superior interesse estas crianças e destas famílias para lá da adoção. (…) A grande dificuldade do tema são algumas definições demasiado subjetivas em termos legais que tornam o sistema [social] muito falível”, contou.

“Listen” tem coprodução luso-britânica, foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

“Filmar no Reino Unido é extremamente mais complexo, no entanto também existe um acesso a meios de uma forma diferente. O filme foi muito bem apoiado em termos de trabalho de equipa e acaba por ter abertura para outros campos”, contou.

Veneza é só mais um passo no percurso de Ana Rocha de Sousa, que entrou no cinema pela porta da representação, sobretudo em ficção televisiva, como “Riscos”, “A raia dos medos”, “Morangos com açúcar” e “Jura”, e que passou para o outro lado da câmara a realizar curtas-metragens.

“Sempre soube que, vinda de um meio que o cinema acaba por considerar menos nobre, que é a televisão, e tendo tido essa experiência, existe essa tendência imediata e espontânea, sem sequer se procurar pensar nisso, de julgamento muito prévio e muito redutor. Mas as coisas são o que são. Não tenho um discurso derrotista. É lidar com as coisas como elas são. Nem o meu filme vai agradar a toda a gente e o importante é ter o foco e ter convicção até ao fim”, afirmou.

Atualmente a escrever o próximo filme, Ana Rocha de Sousa diz estar concentrada sobretudo na realização, mas não descarta voltar a representar, “em projetos específicos”.

“Listen”, que chegará aos cinemas portugueses em 2021, terá exibições no festival de Veneza nos dias 07, 08 e 09 de setembro.