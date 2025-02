Em comunicado, a Braga’25 revelou que a primeira sessão da iniciativa “Livros e Ação” está marcada para esta sexta-feira, na sede do núcleo de Braga da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

“Artur e Clementina”, de Adela Turín, com ilustrações de Nella Bosnia, foi a obra escolhida para iniciar o projeto.

A história retrata duas tartarugas marinhas que resolvem casar, sendo que é através dessa convivência que percebem algumas incompatibilidades, principalmente entre aquilo que gostam e aquilo que desejam.

“Os atritos da vida matrimonial vão originar uma conversa que promete pôr todas as pessoas a refletir”, refere a organização, em comunicado.

Até ao final do ano, uma vez por mês, o ciclo de leitura “Livros e Ação” vai promover um encontro intergeracional, num total de dez sessões com entrada livre, limitada à lotação do espaço.

As obras literárias em análise são exclusivamente de tipologia infantojuvenil.

Após a leitura interpretada, o público será convidado a refletir sobre os conteúdos abordados.

As temáticas dos livros selecionados contemplam principalmente a cidadania, os direitos humanos e a igualdade de género.

Na parte final de cada sessão, os participantes vão poder elaborar conjuntamente um objeto, para que o diálogo se faça também por meio da criação artística plástica.