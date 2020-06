No âmbito desta parceria, as Páginas Amarelas vão “criar um ‘website’ com loja ‘online’ para integrar a estratégia comercial de sobrevivência e afirmação da Livraria Barata, prevendo diversificar canais de receita através da promoção e venda de produtos”, anunciou a agência de 'marketing', em comunicado.

Segundo a responsável da Livraria Barata, Elsa Barata, “este contributo é um dos fatores decisivos para a continuidade e sucesso”.

Em maio, a Livraria Barata anunciou estar a atravessar uma grave crise, fruto do período de confinamento determinado pelo estado de emergência, que a colocava em risco de fechar, e anunciou uma série de iniciativas para tentar a sobrevivência, entre as quais o melhoramento do seu 'site', em particular do sistema de compra 'online'.

As Páginas Amarelas anunciaram agora esta ajuda à Barata e também que, decorrente desta ajuda, foi criado um pacote mais abrangente de impulso ao setor livreiro, que prevê a oferta dos serviços da agência durante um ano às livrarias que procurem respostas para a necessidade de transição digital.

Também o Estúdio Criativo – Visual Storytellers Jankenpon, responsável pela edição do jornal com o mesmo nome, se associou à Barata, oferecendo-lhe mais de 500 exemplares desta publicação, como anunciou a livraria, na sua página de Facebook, no fim de semana.

Jankenpon é um jornal de cultura Pop, que apresenta histórias em banda desenhada de autores portugueses, com artigos sobre entretenimento - cinema, televisão, banda desenhada e jogos -, bem como a saga “TMG/The Mighty Gang”, de Joana Rosa, e ‘one-shots’ (bandas desenhadas curtas, de um só capítulo), de vários artistas.