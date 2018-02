O financiamento inicial surgiu através do programa BIP-ZIP (Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária) da Câmara Municipal de Lisboa - a Livraria Solidária foi um dos projetos apoiados na edição de 2017 - e o edifício pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com quem a Boutique da Cultura fez um contrato de arrendamento.

Numa vivenda na rua General Henriques Carvalho, situada entre o centro histórico e a Igreja da Luz, ultimam-se por estes dias os preparativos para a inauguração do projeto da associação cultural sem fins lucrativos Boutique da Cultura, em parceria com outras duas associações de Carnide, a Crescer a Cores e a Azimute Radical.

“Isto não é um projeto apenas para idosos, são pessoas com mobilidade reduzida ou em risco de isolamento. É algo muito amplo, pode ser, por exemplo, uma criança com pais que não sabem ler ou escrever e se ache que faz sentido ir lá alguém contar histórias, pode ser um senhor que aos 50 anos teve um AVC, uma situação provisória, e vá alguém durante uns tempos ler o jornal, como pode ser um idoso em isolamento”, explicou Paulo Quaresma.

A Boutique da Cultura recebeu inscrições de “dezenas de pessoas interessadas em serem voluntários” neste projeto e um primeiro grupo já está a receber formação.

“Estamos já a fazer formação com os primeiros 25 voluntários, que vão depois criar uma relação com um beneficiário. Vão a casa das pessoas ler e estar, se calhar no início vão sobretudo ouvir, mas depois vão começar a ler para as pessoas e assim ajudar a quebrar algum possível isolamento”, referiu.

Os beneficiários serão sinalizados por uma rede de parceiros: Santa Casa, Junta de Freguesia de Carnide, PSP e Gebalis.

“Ninguém vai bater às portas e dizer ‘sou um contador de histórias, venho contar histórias’. Há uma sinalização e na primeira vez que o contador entra na casa da pessoa vai entrar com alguém da associação, com o facilitador que faz a ligação e o acompanhamento aos voluntários e com a PSP”, esclareceu.

Os outros projetos passam pela realização, uma vez por mês, de Serões de conto, que decorrerão “em sítios improváveis, pode ser dentro de uma esquadra, uma padaria ou um talho”, e por haver “em alguns locais da freguesia, sobretudo perto de paragens de autocarro, livros que estão disponíveis para as pessoas levarem gratuitamente trocando por outro”.

Além disso, os livros doados à Livraria Solidária que não estejam em condições “também têm valor e serão aproveitados”.

“Vamos avançar com um projeto de reciclagem de papel. Vamos arranjar algumas pessoas que estão desempregadas ou reformadas e formá-las, para que, a partir do livro velho, transformem e façam produtos em papel que possam ter valor e ser vendidos”, adiantou.

Antes que todos estes projetos se realizem – “arrancam em março” - há um “primeiro passo importante” a dar: a inauguração da livraria, na sexta-feira às 18:30.