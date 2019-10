No essencial, o historiador nota que o regime fascista totalitário foi um sistema político fundado na simbiose entre o Estado e o partido que criou um complexo de poderes organizacionais e institucionais governados pelos principais expoentes da hierarquia fascista, escolhidos pelo duce (Mussolini).

Como tal, afirma Gentile, o fascismo foi o primeiro movimento nacionalista e revolucionário, antiliberal, antidemocrático e antimarxista, organizado num partido de milícia, que conquistou o monopólio de poder político e destruiu a democracia parlamentar para construir um Estado novo e regenerar a nação, referindo-se também ao antissemitismo e ao racismo que marcaram o regime.

No entanto, por oposição ao pensamento do académico e escritor italiano Umberto Eco (1932-2016), no ensaio “Il fascismo eterno”, Gentile diz que não faz sentido - do ponto de vista histórico e político - afirmar-se que haja hoje um retorno do fascismo em Itália, na Europa e no mundo até porque, diz, não há um “jacobinismo eterno”, “liberalismo eterno”, “comunismo eterno” ou “anarquismo eterno”.

“Na realidade, a tese do eterno retorno do fascismo baseia-se no uso de analogias que geralmente produzem falsificações do conhecimento histórico”, afirma.

Atualmente, para Gentile o “perigo real” não é o fascismo, mas a divisão entre o método e o ideal democrático posto em prática numa “democracia de fachada”.

“Já ouviste alguém anunciar que regressaram ou podem regressar o jacobinismo, o legitimismo, o bonapartismo, o czarismo, o bolchevismo, o estalinismo, o franquismo, o salazarismo?” pergunta a si próprio na autoentrevista enfatizando a derrota do fascismo no século XX.

“O perigo real não são os fascistas reais ou presumidos, mas os democratas sem ideal democrático”, frisa.

“O fascismo morreu definitivamente, porque ninguém hoje – nem os neofascistas, parece-me – quer restaurar o regime totalitário que foi derrubado pela vitória irreversível das forças antifascistas, unidas para restaurar a liberdade e a soberania do povo italiano”, considera sublinhando que os partidos da Resistência puseram de lado as diferenças para estabelecer o Estado republicano e democrático.

O livro “Quem é Fascista”, de Emilio Gentile (Guerra e Paz, 121 páginas), foi publicado em português com tradução de Mário Matos.