A sinopse do livro, publicada pela organização, indica que a obra trata de “uma mulher, que se aproxima dos anos invisíveis da meia-idade e abandona a sua carreira falhada como escritora para passar a ser quiropodista no subúrbio de Marzahn, em tempos o maior complexo habitacional pré-fabricado da República Democrática Alemã, nos subúrbios de Berlim”.

“À medida que livro progride, conhecemos personagem atrás de personagem da mesma maneira que o narrador, através dos seus pés, e ao longo deste lento e deliberado culminar de vinhetas, agilmente traduzido por Jo Heinrich, um grande retrato é alcançado, de como os indivíduos são inevitavelmente moldados pelos mecanismos da história”, pode ler-se no comentário do júri.

O mesmo comentário acrescenta, dirigindo-se a quem poderá pegar na obra: “Leitores, nunca leram um livro como este; esperem rir-se às gargalhadas num momento, para logo de seguida ficarem profundamente comovidos”.

“Marzahn, Mon Amour” foi o primeiro título de Oskamp traduzido para o inglês. Nenhuma obra da escritora alemã está publicada em Portugal.

Entre os 70 autores oriundos de 31 países que integravam a lista inicial de candidatos ao Prémio Literário Internacional de Dublin 2023, escolhida por 84 bibliotecas de todo o mundo, figuravam os nomes da portuguesa de origem angolana Yara Monteiro, com “Essa dama bate bué”, e do brasileiro Luiz Ruffato, com “O verão tardio”, que tinham ficado de fora da lista de finalistas, anunciada em março.

A lista de finalistas era composta por Anthony Doerr, Fernanda Melchor, Ivana Sajko, Katja Oskamp, Kim Thúy e Percival Everett.

O Prémio Literário de Dublin é organizado pela autarquia da capital da Irlanda e gerido pelas bibliotecas públicas da cidade, com um valor monetário de 100 mil euros, a serem entregues na totalidade ao autor da obra vencedora, se esta for escrita em inglês, ou, no caso de tradução, a dividir entre escritor e tradutor, nos valores de 75 mil euros e 25 mil euros, respetivamente.