O anúncio foi feito pela Casa Real Britânica na rede social Twitter.

"O Duque e a Duquesa de Cambridge têm o prazer de anunciar que o batismo do Príncipe Louis terá lugar na segunda-feira 9 de julho, na capela real do Palácio de St. James, em Londres. O Príncipe Louis será batizado pelo Arcebispo da Cantuária, Reverendíssimo Justin Welby", lê-se no Twitter.

Louis Arthur Charles nasceu a 23 de abril, pelas 11h00, com 3,8 quilogramas. O recém-nascido é o terceiro filho do casal real William e Kate.

O seu nome, anunciado a 27 de abril, presta homenagem ao tio-bisavô do príncipe, Louis Mountbatten, assassinado pelo IRA em 1979, e Charles é o nome do pai de William.

O recém-nascido tem o título de príncipe, já que, em 2012, a rainha Isabel II mudou as normas para assegurar que todos os filhos de William tenham o mesmo título, e não apenas o primogénito.

O recém-nascido, quinto na linha de sucessão, mesmo sendo rapaz, não irá retirar a sua irmã Charlotte, agora com três anos, na ordem de sucessão graças à reforma adotada em 2011, antes do nascimento do primeiro filho dos duques de Cambridge, o príncipe George, agora com 4 anos.